Milano, scoppia la rivolta dei nordafricani per il ragazzo morto in scooter dopo la rapina: "Colpa dei carabinieri"

Una notte di disordini e violente proteste ha scosso la zona Sud di, tra via Ripamonti e via Quaranta, a seguito della tragica morte di Ramy Elgaml, 19enne di origini egiziane. Gli scontri, iniziati sabato sera, si sono protratti fino a notte fonda con striscioni, fumogeni e blocchi del traffico, generando forti tensioni.Leggi anche: Carabiniere prende a pugni nordafricano durante un controllo. Il video shock e la testimonianza: “Volevano sbattermi in macchina”L’incidente e le accuse aiRamy ha perso la vita in un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Era a bordo di unoguidato da un amico tunisino di 22 anni, quando il mezzo è stato coinvolto in un inseguimento con i. Secondo i manifestanti, i militari sarebbero responsabili indiretti della tragedia, una versione che ha alimentato la rabbia.