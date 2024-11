Ilgiorno.it - Magazzinieri in protesta: noi, sfruttati

Al grido "Mondo Convenienza la vostra forza è lo sfruttamento" i montatori e ihanno dato vita a un presidio didavanti al negozio di San Giuliano. È stata una domenica di passione per i lavoratori che ieri pomeriggio hanno dato vita a un presidio dicon striscioni e slogan portando avanti la loro battaglia: Sos salario orario sicurezza. La campagna nazionale lanciata dalla logistica di USB incentrata sulla denuncia delle gravi condizioni di sfruttamento dei lavoratori della movimentazione operanti per il colosso degli arredi. "Parliamo di straordinari non riconosciuti, sotto inquadramento, orari di lavoro oltre i limiti consentiti da contratto e dalla legge, stipendi pagati al 90% rispetto ai minimi contrattuali previsti - spiegano Alaa Nasser e Salvatore Tomaselli dell’Usb -.