Iodonna.it - Le spese mensili degli italiani hanno raggiunto quasi i 1200 euro al mese. Uno stipendio medio

Leggi su Iodonna.it

Mentre le famiglie italiane lottano per far quadrare i conti, strette nella morsa dell’aumento incessante del costo della vita, leobbligatorie divorano una parte sempre maggiore del loro budget mensile. Secondo l’Ufficio studi della CGIA di Mestre, nel 2023 la spesa mensile per cibo, carburante e bollette, hala cifra preoccupante di 1.191. L’Istat fotografa un’Italia con più poveri e più donne disoccupate X Caro-vita: lenecessarie, impoveriscono i budget familiariLe radici di questa situazione sono da ricercarsi negli effetti post-pandemici e nella crisi energetica checaratterizzato il periodo 2020-2022 e il cui impatto ha portato a una crescita consistente e costante dei beni di prima necessità.