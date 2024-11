Linkiesta.it - Le “battute” sessiste che non fanno ridere le donne

Qualche tempo fa, durante un pranzo, si raccontava di un professionista di una certa età che, resosi conto all’ultimo minuto della presenza di soli uomini attorno al tavolo di un webinar, chiese a una giovane stagista di sedersi a quel tavolo perché aveva «bisogno di qualcuno con i genitali interni». Disse proprio così. E nessuno intervenne.Quel racconto a tavola creò scalpore in alcuni, in altri meno. Anzi, un amico di colui che stava raccontando l’accaduto alla fine gli consigliò di non denunciare la cosa, visto che era in lizza per diventare partner dello studio e l’eventuale denuncia avrebbe potuto ostacolarlo.Di storie simili, le lettrici (e i lettori) di Forzalavoro potrebbero sicuramente raccontarne tante.Come spiegano dalla Fondazione Libellula, nata per promuovere la cultura contro la violenza di genere, i femminicidi che riempiono le pagine di cronaca sono la punta di una piramide che poggia su una base che va dalle parole e “e machiste fino alle molestie fisiche e verbali e alla violenza vera e propria.