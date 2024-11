Gaeta.it - Incendio devastante a Tor Cervara: evacuazioni e misure di sicurezza in atto

Unha infiammato un capannone nei pressi di Via Melibeo, nella zona di Tor, durante la notte tra il 24 e il 25 novembre 2023. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate anche dalla presenza di rifiuti all'interno della struttura, generando fumi tossici e preoccupazione tra i residenti e i passanti. Interventi tempestivi da parte delle autorità competenti hanno cercato di domare il focolaio e garantire ladella popolazione.Le forze in campo per il soccorsoSubito dopo l'allerta, sul posto sono giunte squadre di Vigili del Fuoco, Carabinieri, personale medico di Ares 118, Polizia Locale e rappresentanti della Protezione Civile di Roma Capitale. I Vigili del Fuoco hanno avviato operazioni di spegnimento che richiedono grande attenzione, considerato il materiale infiammabile presente.