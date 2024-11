Quotidiano.net - Il vertice a casa Meloni. Manovra, palla a Giorgetti: “Valuterà lui le coperture”

Roma, 24 novembre 2024 – Meglio avanza la premier Giorgia, più teso diventa il clima in maggioranza. Perché la“si può sempre aggiustare” in Parlamento, come osserva il vicepremier azzurro Antonio Tajani, ma i malanni elettorali degli alleati no. E l’irrequietudine della Lega e di Matteo Salvini al momento è la cosa che più preoccupa e minaccia la coalizione di centrodestra guidata da. Che ieri sera ha scelto sapientemente di ospitare tra le mura domestiche undi maggioranza che non si preannunciava troppo disteso sullafinanziaria e le altre impellenze politiche, a cominciare dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha smontato l’autonomia differenziata cara al Carroccio, per continuare coi risultati delle elezioni regionali. Il tè della domenica pomeriggio adi Giorgia si è reso infatti necessario più per gli inconvenienti politici delle ultime settimane che per ledellafinanziaria usualmente affidate agli uffici parlamentari.