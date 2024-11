Ilrestodelcarlino.it - Il futuro dell’aeroporto di Forlì: “In un anno 130mila passeggeri, preoccupati per i lavoratori”

, 25 novembre 2024 – “Siamoper l’aeroporto di” queste le parole di Stefano Marinelli, del Dipartimento Nazionale Trasporto Aereo Uiltrasporti, a seguito dell’incontro tra i sindacati confederali e la proprietà di F.A. L’incontro era stato chiesto dalla Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per la mancata ottemperanza di un accordo firmato ad agosto per l’aumento del valore dei buoni pasto e l’estensione ad una platea più ampia di dipendenti (anche a coloro che lavorano meno di 6 ore al giorno). “La proprietà – spiega Marinelli – ha ribadito il suo impegno su quanto sottoscritto e quindi la vertenza per i buoni pasto è risolta”. Ma è la tenuta della società stessa a destare preoccupazione. “Il presidente Silvestrini ci ha prospettato che gli obiettivi fissati per finenon verrrealizzati – spiega il sindacalista –.