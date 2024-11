Formiche.net - Grillo è politicamente morto e Salvini non si sente tanto bene. Il commento di Cangini

Beppeè (e Matteonon sta. Il primo,, ha perso tutto: il controllo del Movimento creato con Gianroberto Casaleggio e, elemento a giudizio di chi ben lo conosce non meno rilevante, i 300mila euro l’anno che il “gesuita” Conte gli aveva “francescanamente” assicurato in cambio della non belligeranza. È, dunque, ufficiale, il Movimento 5 Stelle non esiste più, non esistendo più i suoi fondatori e soprattutto essendo stati uno ad uno rimossi tutti i punti fermi della propria identità politico-ideologica. Esiste, oggi, il Partito di Giuseppe Conte. Non più “grillini”, dunque, ma “contiani”; contiani che, com’è ovvio, oggi rivendicano la propria indipendenza per poi chiudere fatalmente un accordo con il Pd a ridosso delle elezioni del 2027. Per quanto mutevoli appaiano ai giorni nostri le condizioni della politica, appare ragionevole immaginare che il sogno di Giuseppe Conte di tornare a Palazzo Chigi sia destinato a rimanere tale.