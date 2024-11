Lanazione.it - Firenze piange Torello Latini. Ultimo oste di principi e operai. La sua trattoria il tempio di tutti

"Molti mi chiedono il segreto del nostro successo. Io rispondo: sfatiamo un mito, la gentilezza e il rapporto qualità-prezzo adeguato sono vincenti". Dategli torto: ai suoi tavoli si sono sedutie politici, calciatori e attori (e attrici, naturalmente), cantanti d’opera e direttori d’orchestra, ma anche impiegati e funzionari,e bottegai, massaie e contesse. E turisti, tanti. "Ma parliamoci chiaro: io mi sono stufato di sentirmi dire che noi siamo solo un locale acchiappa-turisti". Era un cruccio grande, questa malevola “etichetta” per. Un marchio che proprio non gli andava giù, a lui che era l’erede di una tradizione centenaria, di quella fiaschetteria aperta dal prozio Angelo nel 1911 e portata avanti per tutto il Secolo Breve da babbo Narciso e mamma, la Maria che ai suoi piatti ha formato legioni di cuochi.