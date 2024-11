Ilfattoquotidiano.it - Egitto, naufragio di una nave nel Mar Rosso: “Dispersi trentuno turisti di varie nazionalità”

Unaca che sta effettuando una crociera vicino alle coste di Marsa Alam – sul Mar, in– è naufragata: lo si è appreso da fonti qualificate egiziane che parlano di “31di, insieme a 14 membri dell’equipaggio” che “risultano“. In corso le ricerche “con il coinvolgimento di diverse autorità”. Al momento non vengono rese note le nazioni di provenienza dei. Sono stati già salvati “alcuni sopravvissuti“.Al momento non risulterebbero italiani coinvolti. L’ambasciata e il consolato italiani, si apprende da fonti della Farnesina, sono in contatto con le autorità egiziane che al momento non segnalano la presenza di italiani. L’ambasciata sta continuando a contattare tutte le autorità locali che sono coinvolte nelle operazioni di salvataggio per avere ulteriori conferme.