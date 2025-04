Notizie.com - Bojan, 19 anni, ha ucciso il padre per difendere la madre. Cosa è successo in casa a Mezzolombardo

Un ragazzino di diciannovePanic, hailperladurante una lite. Le parole del giovane al pubblico ministero., 19, hailperlain(Ansa Foto) – notizie.com“L’ho accoltellato con un coltello da cucina, stava ancora maltrattando la mamma”. E ancora, “Ho cercato di rianimarlo, ma era già morto, e ho chiamato i carabinieri”. Sono le parole diPanic in sede di interrogatorio con la pm, dopo essere stato arrestato per il reato di omicidio volontario del.Una tragedia familiare si è consumata a, in Trentino, nel corso della notte tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile., studente di 19, hailal culmine di una lite nata perla, vittima dei maltrattamenti del marito.