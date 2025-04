Lettera43.it - Mistero a Chiavari: maestra in gita trova il corpo di una donna nel fiume Entella

Gli abitanti di, Comune nell’area metropolitana di Genova, sono rimasti scossi dalla notizia del rimento di un cadavere non ancora identificato. A notare il, adagiato sulla sponda delall’interno del parco fluviale dell’, in via Piacenza, è stata una, impegnata nell’accompagnare inalcune classi della sua scuola. Il cadavere è quello di unadi origini cinesi, che al momento della morte dovrebbe avere avuto tra i 40 e i 45 anni. Ma resta unsia sulle cause del decesso sia sulle generalità della defunta.Nessuno ha riconosciuto laLa pm di turno, Arianna Ciavattina, ha così aperto un fascicolo esplorativo per poter disporre l’autopsia, che sarà eseguita lunedì. L’accusa è di omicidio e attualmente è a carico di ignoti. Ildellanon presenta alcun segno di violenza né escoriazioni.