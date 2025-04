Il Milan prova il colpo Manna come direttore sportivo

Tentativo per Manna da parte del Milan. Il Milan alla ricerca di un direttore sportivo, tenta di strappare Giovanni Manna al Napoli. Ma il colpo.

Edicola. Il Milan cerca il colpo all'ultimo: Joao Felix. Jorge Mendes già a Londra per trattare col Chelsea. Sky - Colpo Napoli dalla Juventus: Manna ha messo Gatti nel mirino, i dettagli. Tomori, la Juve ci pensa: al Milan gioca poco, Giuntoli studia il colpo alla Kalulu. Colpo di scena Milan: Mourinho al posto di Conceicao. Prima incasso, poi faccio il colpo: le strategie di Juve, Milan e Napoli. Napoli-Chiesa, contatto: Manna prova il colpo dal Liverpool.

