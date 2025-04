Bonus docente anche ai precari il Tar nomina un commissario per il pagamento dei 500 euro mai arrivati

Bonus docenti anche ai professori precari, il Ministero tarda a pagare perché ci sono troppe domande e scatta l'ennesimo ricorso al Tribunale amministrativo regionale con tanto di condanna al pagamento dei 500 euro previsti.I giudici amministrativi sono stati chiamati a decidere sul ricorso.

