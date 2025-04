Un ragazzo di diciannove anni ha accoltellato il padre per difendere sua madre uccidendolo | stava maltrattando la mamma

ragazzo ha accoltellato e ucciso suo padre, un quarantaseienne di origini bosniache. Stando alle prime ricostruzioni, il diciannovenne Bojan Panic sarebbe corso in difesa della propria madre, che stava subendo un’aggressione da parte del marito, Simeun Panic. La famiglia è in Italia da molti anni, ed era arrivata nel nostro Paese quando il ragazzo era molto piccolo; in precedenza, avevano vissuto a Lavis, sempre in Trentino.I carabinieri hanno trovato il giovane ancora sul luogo del delitto; Bojan non ha mai provato ad allontanarsi. Durante l’interrogatorio, alla pubblico ministero di Trento, Patrizia Foiera, ha spiegato: «L’ho accoltellato con un coltello da cucina, stava ancora maltrattando la mamma. Ho cercato di rianimarlo, ma era già morto, e ho chiamato i Carabinieri». Metropolitanmagazine.it - Un ragazzo di diciannove anni ha accoltellato il padre per difendere sua madre, uccidendolo: «stava maltrattando la mamma» Leggi su Metropolitanmagazine.it A Mezzolombardo, in provincia di Trento, unhae ucciso suo, un quarantaseienne di origini bosniache. Stando alle prime ricostruzioni, ilnne Bojan Panic sarebbe corso in difesa della propria, chesubendo un’aggressione da parte del marito, Simeun Panic. La famiglia è in Italia da molti, ed era arrivata nel nostro Paese quando ilera molto piccolo; in precedenza, avevano vissuto a Lavis, sempre in Trentino.I carabinieri hanno trovato il giovane ancora sul luogo del delitto; Bojan non ha mai provato ad allontanarsi. Durante l’interrogatorio, alla pubblico ministero di Trento, Patrizia Foiera, ha spiegato: «L’hocon un coltello da cucina,ancorala. Ho cercato di rianimarlo, ma era già morto, e ho chiamato i Carabinieri».

Trentino, ragazzo di 19 anni uccide il padre per difendere la madre: arrestato. Mezzolombardo, giovane di 19 anni uccide il padre: «L'ho accoltellato per difendere la mamma». Ragazzo di 19 anni uccide il papà a coltellate per difendere la mamma. Un ragazzo di 19 anni ha ucciso il padre per difendere la madre. "Difendevo mia mamma". Ragazzo di 19 anni uccide il padre a Mezzolombardo. Sale su un treno e tocca l'alta tensione: muore folgorato a 19 anni.

