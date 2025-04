Chiavari insegnante in gita con alunni trova cadavere di donna vicino al fiume Entella

donna è stato rinvenuto nel greto del fiume Entella a Chiavari nel Levante genovese. Il ritrovamento è avvenuto in mattinata, a scoprire il cadavere è stata un’insegnante che si trovava in zona per portare in gita una scolaresca. Sul posto sono intervenuti il 118 e le forze dell’ordine, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Da un primo esame visivo si tratterebbe di una donna di circa 40 anni, di origini cinesi che non è ancora stata identificata.Non sarebbero emersi segni di violenza ma sul caso è stato aperto un fascicolo per accertamenti e il corpo trasferito all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale San Martino di Genova per l’autopsia. Lapresse.it - Chiavari, insegnante in gita con alunni trova cadavere di donna vicino al fiume Entella Leggi su Lapresse.it Il corpo senza vita di unaè stato rinvenuto nel greto delnel Levante genovese. Il rimento è avvenuto in mattinata, a scoprire ilè stata un’che siva in zona per portare inuna scolaresca. Sul posto sono intervenuti il 118 e le forze dell’ordine, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Da un primo esame visivo si tratterebbe di unadi circa 40 anni, di origini cinesi che non è ancora stata identificata.Non sarebbero emersi segni di violenza ma sul caso è stato aperto un fascicolo per accertamenti e il corpo trasferito all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale San Martino di Genova per l’autopsia.

Chiavari, trovato il cadavere di una donna nel fiume Entella. Giallo a Chiavari: maestra in gita sull’Entella scopre il cadavere di una giovane asiatica. Maestra porta gli alunni in gita sulla riva del fiume e trova un cadavere: è di una donna, aperta un'inchiesta. Maestra porta alunni sulla riva del fiume e trova cadavere di una donna: scoperta shock a Chiavari. Gita scolastica si trasforma in un incubo: maestra e alunni trovano un corpo lungo il fiume a Chiavari. Chiavari, gita choc: maestra e alunni trovano un cadavere in riva al fiume. Ne parlano su altre fonti

Maestra in gita con alunni trova corpo di una donna, macabra scoperta a Chiavari - Il cadavere di una donna asiatica è stato ritrovato questa mattina, intorno alle 10, nei pressi del fiume Entella, a Chiavari, in provincia di Genova. A fare la macabra scoperta una maestra che aveva ... (msn.com)

Maestra porta gli alunni in gita sulla riva del fiume e trova un cadavere: è di una donna, aperta un'inchiesta - Il corpo senza vita di una donna di origine asiatica, dall’età stimata tra i 40 e i 45 anni, è stato rinvenuto questa mattina nel fiume Entella, nella zona di Caperana, a ... (msn.com)

Maestra in gita con gli alunni trova il cadavere di una donna sul fiume Entella - Attivista di Ordine Nuovo, oggi 68enne e libero in Svizzera, è stato giudicato dal Tribunale dei minori. La sentenza di primo grado: 30 anni di detenzione. È il massimo per chi non ha ancora la ... (quotidiano.net)