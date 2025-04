Radio Deejay lascia Riccione dopo 38 anni l’addio polemico di Linus | Qualcuno aveva già deciso

dopo 38 anni Radio Deejay lascia Riccione: a dare l’annuncio è stato Linus, conduttore e direttore artistico della Radio. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, Linus ha scritto: “Una lunga storia che finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest’estate Radio Deejay non sarà a Riccione. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente Qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Linus (@Linusdj)Un addio definitivo che segna la fine di un sodalizio storico, iniziato nel 1987, stesso anno dell’apertura dell’Aquafan. Per 38 anni consecutivi, Radio Deejay ha organizzato nella cittadina romagnola eventi e concerti per migliaia di appassionati. Tpi.it - Radio Deejay lascia Riccione dopo 38 anni, l’addio polemico di Linus: “Qualcuno aveva già deciso” Leggi su Tpi.it 38: a dare l’annuncio è stato, conduttore e direttore artistico della. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti,ha scritto: “Una lunga storia che finisce con poche parole:tanti, quest’estatenon sarà a. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentementegiàaltrimenti. Peccato”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@dj)Un addio definitivo che segna la fine di un sodalizio storico, iniziato nel 1987, stesso anno dell’apertura dell’Aquafan. Per 38consecutivi,ha organizzato nella cittadina romagnola eventi e concerti per migliaia di appassionati.

