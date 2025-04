Ferraratoday.it - Acquisto di veicoli adatti a persone con disabilità, dal Comune 32mila euro

Leggi su Ferraratoday.it

Favorire le condizioni per una vita il più possibile autonoma per lecon. A questo mirano i contributi erogati per sostenere l’o l’adattamento deipersonali che facilitino i cittadini negli spostamenti, oppure nell’o nell’adattamento di ausili o.