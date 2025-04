Cina impone dazi 34% su import da Usa

Cina imporrà tariffe aggiuntive del 34 per cento su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti a partire dal 10 aprile. Lo riporta Xinhua sul suo sito web. La decisione è stata presa per ritorsione verso i dazi dello stesso importo annunciati dal presidente Usa, Trump. Pechino ha inoltre presentato ricorso presso l'Organizzazione mondiale del commercio per i nuovi dazi statunitensi Leggi su Servizitelevideo.rai.it 15.07 Laimporrà tariffe aggiuntive del 34 per cento su tutti i prodottiati dagli Stati Uniti a partire dal 10 aprile. Lo riporta Xinhua sul suo sito web. La decisione è stata presa per ritorsione verso idello stessoo annunciati dal presidente Usa, Trump. Pechino ha inoltre presentato ricorso presso l'Organizzazione mondiale del commercio per i nuovistatunitensi

