LIVE Darderi-Kopriva ATP Marrakech 2025 in DIRETTA | iniziata la rivincita della finale di Napoli!

DIRETTA LIVE15-0 Prima vincente dell’azzurro.Luciano Darderi al servizio!Giocatori in campo!15:07 Il torinese era sotto 6-2, 5-1 prima di girare completamente la partita e portarsi sul 2-0 al 3°. Poi, un nuovo passaggio a vuoto unito al tennis ritrvoato del rivale hanno fatto sì che Kopriva si imponesse per 6-4.15:02 Tra pochi minuti in campo Luciano Darderi e Vit Kopriva, i due si sono incontrati domenica scorsa nella finale del Challenger 125 di Napoli. Vinse 7-6 al terzo il ceco, che ieri è venuto a capo di uno psicodramma contro Lorenzo Sonego.LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MISOLIC (3° MATCH DALLE 10.00)LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-GRIEKSPOOR (3° MATCH DALLE 13.00)14:25 Carballes guida per 6-4, 2-2 su Borges. Dopo tocca a Darderi e poi a Bellucci!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech (MAR) tra Luciano Darderi e Vit Kopriva, si gioca per sfidare in semifinale Carballes Baena o Borges. Oasport.it - LIVE Darderi-Kopriva, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: iniziata la rivincita della finale di Napoli! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Prima vincente dell’azzurro.Lucianoal servizio!Giocatori in campo!15:07 Il torinese era sotto 6-2, 5-1 prima di girare completamente la partita e portarsi sul 2-0 al 3°. Poi, un nuovo passaggio a vuoto unito al tennis ritrvoato del rivale hanno fatto sì chesi imponesse per 6-4.15:02 Tra pochi minuti in campo Lucianoe Vit, i due si sono incontrati domenica scorsa nelladel Challenger 125 di. Vinse 7-6 al terzo il ceco, che ieri è venuto a capo di uno psicodramma contro Lorenzo Sonego.LADI COBOLLI-MISOLIC (3° MATCH DALLE 10.00)LADI BELLUCCI-GRIEKSPOOR (3° MATCH DALLE 13.00)14:25 Carballes guida per 6-4, 2-2 su Borges. Dopo tocca ae poi a Bellucci!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allasfida di quarti didell’ATP 250 di(MAR) tra Lucianoe Vit, si gioca per sfidare in semiCarballes Baena o Borges.

