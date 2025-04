Dybala Roma annuncio di Ranieri sull’ex Juve | svelato il futuro dell’attaccante argentino Decisione già presa in vista della prossima stagione

JuventusNews24Dybala Roma, annuncio di Ranieri sul futuro dell'ex Juve: le dichiarazioni dell'allenatore dei giallorossiClaudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa verso Roma–Juve. Le sue dichiarazioni sul futuro di Paulo Dybala, l'ex numero 10 della Juventus che tornerà in campo direttamente la prossima stagione.CONTRATTO Dybala – «La società non ha cambiato di una virgola le nostre impressioni e decisioni su Paulo. È un giocatore importante per noi e ci contiamo tantissimo anche per il prossimo campionato».LA CONFERENZA STAMPA DI Ranieri PRE Roma Juve

