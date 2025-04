Anteprima24.it - Torre del Greco, assolto ex sindaco dopo 8 anni: “Un calvario che mi ha segnato”

Tempo di lettura: 3 minutiEra il 7 agosto del 2017. Ciro Borriello,dimissionario didelalla sua seconda esperienza (era stato eletto nel 2014avere completato il mandato 2007-2012), era da poco tornato da un viaggio di lavoro all’estero quando fu raggiunto a casa dagli uomini della Guardia di Finanza, che gli notificarono un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con un’accusa pesantissima: avere intascato tangenti da 20mila euro al mese dalla “Fratelli Balsamo”, ditta specializzata in servizi ambientali e fino a pochi mesi prima impegnata nella raccolta dei rifiuti nella quarta città della Campania. In carcere finirono anche i vertici della società, l’amministratore Antonio Balsamo e l’ex amministratore e fratello di quest’ultimo, Massimo Balsamo. I finanzieri per le loro indagini si erano avvalsi di intercettazioni telefoniche e ambientali, con tanto di telecamere poste a ridosso dell’azienda Fratelli Balsamo e in luoghi appartati dove – secondo l’accusa – avvenivano gli incontri finalizzati allo scambio dei soldi.