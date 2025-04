Ilfattoquotidiano.it - Chiavari, maestra porta la scolaresca in gita sulla riva del fiume e scopre un cadavere

Avevato la suasulle rive del torrente Entella, vicino a, per studiare la fauna del parco fluviale. Ma quando il gruppo è giunto nella zona di Caperana, laha scoperto ildi una donna all’interno del bacino del corso d’acqua.Il corpo è di una asiatica, della quale non si conosce ancora l’identità né la causa della morte. Si attende l’esito della visita del medico legale per stabilire in quali circostanze è deceduta. A una prima ispezione cadaverica non ha trovato al momento segni esterni di violenza o escoriazioni.In ogni caso, al momento, la polizia ha aperto un fascicolo per omicidio così da procedere con gli accertamenti che permetteranno di stabilire come e quando è deceduta. La pm Arianna Ciavattini ha disposto l’autopsia che verrà eseguita lunedì.