Juventusnews24.com - Atletico Madrid, ex Juve nel mirino: Simeone vuole due ex bianconeri per la prossima stagione. L’indiscrezione e tutti i dettagli

di RedazionentusNews24, exnelloro due in vista dellaIl Cholopensa a due exsul mercato. Secondo quanto riportato da Relevo, il principale obiettivo in difesa per laè Cristian Romero del Tottenham. Il difensore argentino è un pallino die l’avrebbe già avviato i primi contatti. A centrocampo, invece, uno dei nomi seguiti con attenzione è l’ex bianconero Rodrigo Bentancur, anche lui ceduto dallantus al Tottenham.Leggi suntusnews24.com