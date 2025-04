Noi del Novecento | al Museo Novecento il ciclo di appuntamenti gratuito rivolto agli anziani con Alzheimer e decadimento cognitivo

Museo Novecento una nuova serie di incontri del ciclo "Noi del Novecento", percorso gratuito rivolto agli anziani con Alzheimer e decadimento cognitivo, ospiti delle RSA o in famiglia, a cura dei Musei Civici Fiorentini e di MUS.E, sviluppati in collaborazione con la rete.

