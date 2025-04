Notizieaudaci.it - Accoltella e uccide il padre a Mezzolombardo: ‘Stava picchiando di nuovo la mamma’

Il 19enne Bojan Panic ha confessa l’omicidio del“L’hoto con un coltello da cucina, stava ancora maltrattando la mamma. Ho cercato di rianimarlo, ma era già morto, e ho chiamato i carabinieri” – così Bojan Panic il 19enne che nelle prime ore di venerdì 4 aprile hato il, il 46enne muratore Simeun Panic, a, nel Trentino settentrionale. Ora è in arresto per omicidio volontario. Omicidio Simeun Panic: ‘Ho agito di impulso per difendereSecondo una prima ricostruzione del Nucleo investigativo dei carabinieri di Trento, a scatenare il gesto del 19enne sarebbe stata l’aggressione delalla madre. Il giovane, studente, avrebbe spiegato agli inquirenti di avere agito d’impulso per difendere la donna. La famiglia, di origine bosniaca, era arrivata in Italia da molti anni, quando il 19enne era ancora un bambino.