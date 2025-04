In Campania a rischio i posti di lavoro di più di 1200 operatori oss impegnati nel Progetto Home Care Premium dell’Inps

Visconti: Con i dazi in Campania a rischio fino a 3.800 posti.

Campania, sono dazi amari. Il Pd: "A rischio 3.252 posti, colpiti settori vitali".

Dazi Usa, a rischio oltre tremila posti in Campania. Scivola a -11 per cento l'export regionale.

Dazi Usa, allarme rosso: «In Campania 3.800 posti di lavoro a rischio».

Nessuna emergenza: gli accolti in Campania sono lo 0,21% della popolazione residente. ACTIONAID E OPENPOLIS: IN CAMPANIA CENTRI SEMPRE PIÙ GRANDI E DIRITTI DEI MINORI A RISCHIO In Campania quasi il 66% dei posti in grandi strutture. Nell.

Dazi, in Campania a rischio 400 milioni e 8mila posti.