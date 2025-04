Ilgiorno.it - Museo del Novecento a Milano, il percorso espositivo si rinnova: come sarà. E aprono due nuove mostre

, 4 aprile 2025 –della collezione permanente completamenteto aldeldi. La narrazione, che segue un ordinamento cronologico intrecciato a uno tematico, con approfondimenti monografici, si svolge in spazi dove predomina la continuità di materiali, colori e toni. Un allestimento che asseconda l'architettura nelle sue partizioni originarie e restituisce l'idea di'soglia' con un rapporto osmotico tra interno ed esterno dell'edificio, tra luce naturale e artificiale. Il progetto dimento generale degli spazi proseguirà in autunno con un intervento sull'ingresso e sulla rampa di accesso alle sale già rivolto verso l'imminente cantiere per la seconda torre dell'Arengario. Il nuovoL'architettura monumentale della galleria dedicata al Futurismo, la prima a essere stata interessata dal riallestimento, accoglie il visitatore con la collezione di arte futurista più importante a livello internazionale.