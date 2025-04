Spezia vs Sampdoria | le probabili formazioni

Spezia vs Sampdoria si giocherà domenica 6 aprile 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Picco.Spezia VS Sampdoria: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI liguri sono reduci dalla brutta sconfitta casalinga contro il Brescia che ha rallentato la loro corsa verso il secondo posto. La squadra di D'Angelo ha otto punti di ritardo dai toscani, ma ci crede ancora e cercherà di rialzarsi subito per provare una rimonta che si preannuncia molto difficile.La situazione dei blucerchiati è delicatissima con appena 32 punti e il diciottesimo posto che attualmente significherebbe retrocessione. La squadra di Semplici non vince da sei giornate nelle quali sono arrivati 4 pareggi e 2 sconfitte.

