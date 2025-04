Anteprima24.it - La Ministra Bernini alle Gallerie d’Italia: protesta dei precari della ricerca

Tempo di lettura: 2 minutiOggi ladell’Università e del Merito Anna Mariaera presente al convegno “Scuola e formazione contro esodo dei giovani dal Sud” che si è tenuto presso le Grie. L’assembleaa napoletana ha lanciato un appuntamento per una “colazionea” in contemporanea alla visitaper denunciare le mistificazioni attorno al DDL e ai tagli e rilanciare le rivendicazioni per il rifinanziamento di università epubblica e per la stabilizzazione delato universitario. “I tagli all’università ammonteranno a circa 1.3 miliardi di euro nei prossimi tre anni. Questo comporterà non solo l’espulsione di gran parte dei, che tra l’altro costituiscono il 40 percentoforza lavoro dell’università, ma anche gravi conseguenze per il nostro territorio.