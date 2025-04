Quifinanza.it - Consumiamo di più ma guadagniamo di meno, italiani schiacciati dalla pressione fiscale al 50%

Gli ultimi dati Istat rivelano che, nell’ultima parte del 2024, sono aumentati i consumi delle famiglie italiane, nonostante un leggero calo dei redditi. A essere intaccati in questo contesto sono stati i risparmi, con una riduzione della propensione a mettere soldi da parte.Ad aggiungersi a questo quadro anche un’impennata della. Il dato ha superato il 50%, anche se questo ha permesso allo Stato e alle amministrazioni pubbliche di far segnare il primo trimestre positivo di bilancio dal 2019.Redditi e potere d’acquisto in riduzioneNel suo ultimo rapporto sui conti trimestrali dei settori istituzionali, l’Istat ha riscontrato il primo calo del potere d’acquisto delle famiglie italiane in due anni. Nel quarto trimestre del 2024, i nuclei hanno potuto permettersi di acquistare lo 0,6% di beni e servizi ina parità di denaro speso.