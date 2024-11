Lanazione.it - Disturbi dell’alimentazione, in Toscana una casa aperta 24 ore su 24 per i casi più gravi

Leggi su Lanazione.it

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 25 novembre 2024 – La residenza per idella nutrizione e(Dna)Mora apre il percorso dedicato alle persone che hanno bisogno di assistenza 24 su 24 e 7 giorni su 7. Sono a disposizione delle ospiti maggiorenni sette camere da letto singole, mentre per le ospiti minori ci sono dodici posti in camere doppie. La struttura aziendale verrà gestita da un’equipe multidisciplinare composta da una psichiatra, tre psicologhe, una specialista nutrizionista e coordinata dalla responsabile aziendale Margherita Papa: “Esprimiamo soddisfazione per aver finalmente aperto un servizio h24 - dichiara la dottoressa Papa -Mora è un nuovo strumento per affrontare ipiù complessi dialimentari. Le persone che necessitano di un intervento intensivo e specialistico hanno ora a disposizione questo primo centro pubblico in