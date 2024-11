Lanazione.it - Dalla vendita di pellet alla frode bancaria: truffe online. Cinque nei guai

Perugia, 25 novembre 2024 - Un 52enne, fingendosi operatore antidell’Istituto Bancario di cui la vittima, una 49enne di Bastia, è correntista, la induceva ad effettuare un bonifico di 4.490 euro. A Tuoro un 27enne, dopo avere inserito un annuncio sul web inerentedi, ha indotto una 35enne del posto ad effettuare una ricarica su carta prepagata a lui intestata, per un importo di 343 euro, senza però vedersi recapitare la merce. Un 22enne e un 29enne inducevano un 31enne del posto ad eseguire in loro favore un bonifico per 1.200 euro in relazione all’acquisto di uno scooter reclamizzato su una piattaforma dion-line, ciclomotore mai consegnato. Infine a Santa Maria degli Angeli un 32enne, mediante operazione fraudolenta on line, accedeva all’home banking del conto corrente della carta di pagamento di un 45enne del posto, prelevando indebitamente 1350 euro.