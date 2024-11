Tpi.it - Cop29, i 300 miliardi per i Paesi vulnerabili sono pochi e incerti: “Si gioca con la vita delle persone”

Baku – Nella notte tra sabato 23 e domenica 24, alle 2.40 ora di Baku, il presidente di, l’azerbaigiano Mukthar Babayev, ha battuto il martelletto sancendo l’adozione del punto 11a, quello sul più importante dossier di questa 29esima Conferenza sul clima, il New Collective Quantified Goal.Nell’anno più caldo da quando esistono le rilevazioni e in cui più di metà della popolazione mondiale è stata chiamata al voto, iNazioni Uniteriusciti ad approvare un testo con al centro la finanza per il clima. Il nuovo obiettivo prevede lo stanziamento di “almeno 300di dollari” all’anno entro il 2035, principalmente da parte deisviluppati verso quelli in via di sviluppo (G77), per permettere loro di affrontare gli effetti della crisi climatica e ridurre le proprie emissioni.