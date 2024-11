Anteprima24.it - Consiglio Regionale, Oliviero: “Sinergia istituzionale contro la violenza sulle donne”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“La Giornata Universale per l’eliminazione dellaha un forte valore simbolico che deve vederci tutti uniti e creare un fronte comune per fermare questa tragedia che colpisce milioni dinel mondo e in Italia e che lede la civiltà e la democrazia nel nostro Paese”. E’ quanto afferma il Presidente deldella Campania, Gennaro. “Le denunce al numero antie anti stalking del Dipartimento delle Pari Opportunità sono aumentate del 57% e questo è un fatto molto positivo perché significa chedenunciano molto di più ma, ovviamente, è indice di una problematica ancora ben lontana dalla sua soluzione” – sottolinea– per il quale “occorre puntare sulla repressione sul piano penale degli autori delle violenze ma ciò non è sufficiente, occorre, infatti, rafforzare il contrasto dellasul piano della formazione culturale, fin dal mondo scolastico, e coinvolgendo particolarmente gli uomini perché lalecostituisce una gravissima perdita per tutta la società”.