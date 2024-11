Lanazione.it - Carlo Livi è da riscoprire. Grazie al libro di Cecchi

E’ l’8 settembre del 1823 quando a Prato nasce. Per molti, un personaggio il cui nome si legge sulla targa di una via o su quella del liceo nel cuore di Chinatown. Sono in pochi, però, a sapere chi era davvero e quanto il suo lavoro sia stato lungimirante. Ci voleva lo scrittore e giornalista Umbertocon "Il mio" (Asterisco edizioni) a raccontarcelo. "Far conoscereè un dovere che sentivo verso la città", dice, già direttore de La Nazione, inviato speciale con una ricca produzione letteraria e altrettanto numerosi premi ricevuti da giurie di mezzo mondo. La presentazione delè in programma questo pomeriggio alle 17 alla biblioteca Roncioniana. Ad introdurre e coordinare la conversazione con l’autore, sarà l’avvocato Massimo Macherelli.