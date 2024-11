Anteprima24.it - Avellino testa alla Coppa Italia poi il rush finale del girone d’andata

Tempo di lettura: 2 minuti“È una partita importante. Abbiamo calciatori che hanno bisogno di giocare e mettere minuti nelle gambe”. E’ chiaro il messaggio lanciato da Raffaele Biancolino nel post gara con il Catania in otticadi Serie C contro il Giugliano. Martedì (ore 18:30) la formazione irpina sarà in campo per valida come ottavo didella competizione tricolore. Sembra profilarsi un ampio turnover contro i tigrotti reduci dal pareggio nel derby campano contro la Casertana. Sarà l’occasione anche per gettare nella mischia anche i fuori lista Sannipoli e Cancellieri. Ma anche la possibilità di vedere qualche giovane in azione ad esempio Campanile lanciato contro il Catania che ha sfiora il gol, negato solo dtraversa.MESE CRUCIALE. Dopo l’impegno didi Serie C, l’sarà chiamato ad unda non fallire.