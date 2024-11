Quifinanza.it - Aston Villa-Juventus e Bologna-Lille, dove vedere la Champions in streaming e in Tv

Leggi su Quifinanza.it

alla ricerca di punti per sbloccare la propria classifica in. I bianconeri, reduci dal brutto spettacolo in campionato dello 0-0 contro il Milan e in piena emergenza infortuni, sono attesi dalla complicata trasferta di Birmingham, contro unche ha messo a segno fin qui tre vittorie e una sconfitta. Contro un cliente difficile e ridotta ai minimi termini in attacco, la squadra di Thiago Motta punta tutto sulla difesa, la migliore tra i cinque maggiori campionati europei, ma non così impermeabile in Europa. Ultima chiamata per la formazione di Vincenzo Italiano, che se vuole rientrare nei playoff e continuare la sua avventura continentale è costretta a fare punti, a cominciare dalla partita in casa con i francesi del.I numeriDopo un percorso per nulla agevole contro Shakhtar Donetsk e le due trasferte inglesi con Liverpool e, ilha perso l’occasione di fare punti in casa con il Monaco ed è chiamato adesso a riscattarsi contro un’altra francese.