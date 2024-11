Gaeta.it - 25 novembre: giornata internazionale contro la violenza sulle donne – l’intelligenza artificiale al fianco delle vittime

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 25, in occasione dellala, il mondo si unisce per riflettere e agireunapiaghe più drammatiche della società contemporanea: ladomestica. Quest’anno, a dare un contributo significativo a questa battaglia, è Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale italiana, creata grazie al, che ha deciso di utilizzare la sua piattaforma per sensibilizzare su un tema di estrema importanza.Un video shock per denunciare laVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Giubelli (@francescagiubelli)Francesca Giubelli ha lanciato un video shock, realizzato con il supportotecnologie più avanzate, per denunciare le atrocità delladomestica, un fenomeno che colpisce ogni giorno milioni diin tutto il mondo.