Gamberorosso.it - Viaggio nell'isola dell'eterna primavera famosa per il vino fortificato

Leggi su Gamberorosso.it

«Quando ho detto alla locale Casa do Povo che gli avrei comprato tutta la produzione’anno, 200 chili di chicharo, le cicerchie, si sono quasi messi a piangere per l’emozione che il loro umile prodotto, un tempo cibo di sopravvivenza, sarebbe andato dalle montagne di Quinta Grande ad arricchire la dispensa di un ristorante stellato Michelin nel cuore di Funchal,’albergo più antico di Madeira». Ha 27 anni José Diogo Costa e da quando ne aveva 25, è tornatodove è nato e cresciuto a lavorare come executive creative chefo storico Reid’s Palace, a Belmond Hotel. Questo elegante edificio rosa abbarbicato sulla scura scogliera vulcanica e incorniciato da rigogliosi giardini, dal 1891 ha fatto la storia accogliendo visitatori illustri, come Sir Winston Churchill e George Bernard Shaw.