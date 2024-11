Tregua in Libano l’accordo è fatto | l’annuncio della tv israeliana Ma gli Usa predicano cautela

Leggi su Open.online

tra Israele ed Hezbollah per lain. Lo ha detto questa sera la tv pubblicaKan, citando fonti del governo di Tel Aviv, secondo cui l’intesa sarebbe «chiusa». Il premier Benjamin Netanyahu starebbe ora solo studiando tempi e modi di presentazione delalla propria opinione pubblica. Il media libanese Lbci cita tuttavia in serata un commento del mediatore Usa Amos Hochstein, impegnato in questi giorni in una delicata staffetta tra le due capitali, secondo il quale le notizie sul via libera al«non sono accurate». Secondo Kan però Netanyahu avrebbe già consultato i ministri: al centrodiscussione, la libertà d’azione dell’Idf nella zona di confine tra Siria e. Secondo fonti vicine alla delegazione americana citate dalla tv, Israele avrebbe ricevuto garanzie da Washington sulla libertà d’azione in caso di violazione delda parte di Hezbollah.