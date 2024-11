Lettera43.it - Terre rare e metalli critici: le armi di Pechino contro i possibili super dazi di Trump

Grafite, tungsteno, magnesio. Non è una lista della spesa, ma le materie prime e isu cui la Cina sta rafforzando illi. Sono infatti in arrivo nuove regole che prevedono un inasprimento delle misure sulle esportazioni di una serie di elementi, in primis quelli potenzialmente utilizzabili nelle tecnologie o nei dispositivi dual use. Il ministero del Commercio diha presentato i dettagli delle specifiche necessarie per finire sotto le misure rafforzate che riguardano materiali e minerali altamente sensibili, fondamentali non solo per leapplicazioni paramilitari, ma anche per lo sviluppo dell‘industria tecnologica verde ed elettronica. Le regole entreranno in vigore a partire dal primo dicembre. Il tempismo è senz’altro interessante vista la vicinanza alle Presidenziali Usa.