Sventato un furto in un’azienda della cosmesi

, nella tarda serata di venerdì, ai danni didi cosmetica di MAdignano. Poco prima delle 23, il titolareditta ha segnalato alla centrale operativa che era in corso unnella sua azienda. Era infatti scattato l’allarme sul suo telefono e aveva visto dalle telecamere che delle persone erano entrate nella struttura adibita a produzione e stoccaggio. Sono state inviate immediatamente sul posto due pattuglie. I ladri, alla vista delle auto di servizio, sono fuggiti per i campi agricoli circostanti. Dagli accertamenti poi svolti si è scoperto che i malviventi, entrati in azienda dopo avere forzato la porta di ingresso del magazzino, erano riusciti a portare all’esterno numerose confezioni di cosmetici. Ma erano fuggiti a mani vuote attraversando i binariferrovia e abbandonando nei campi la merce (poi restituita al titolare).