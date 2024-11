Ilfattoquotidiano.it - Siae Music Awards, Marco Mengoni trionfa con “Due Vite” e Davide Petrella è l’autore con più riconoscimenti. Vasco Rossi premiato per “Rewind”

(Canzone Locali da ballo cona live e Brano Social Italia per “Due”) e(autore Canzone Radio e Audio streaming e parte della squadra creativa della stessa ballad vincitrice di Sanremo 2023) hanno fatto incetta di premi alla seconda edizione dei. L’evento che si è tenuto al Superstudio di Milano, durante laWeek, è stato condotto da Amadeus, con la direzione artistica e creativa di La Tarma Entertainment, la produzione di Live Nation e l’accompagnamento live della band diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle. Protagonisti della serata, laa e i successi di editori e autori italiani nell’industria discografica nostrana e all’estero. “In un momento in cui l’AI è sempre più pervasiva, ci sentiamo in dovere di proteggere chi lavora in questo campo e porci come voce forte e autorevole”, ha spiegato il Presidente dellaSalvatore Nastasi.