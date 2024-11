.com - Serie D / L’Ancona ora ci crede: 1-0 contro Roma City

Leggi su .com

Una buona prova complessiva dei padroni di casa che durante la ripresa trovano il giusto guizzo,ndoci e imponendo il proprio gioco dopo un inizio macchinoso. La rete del ritrovato Martiniello a decidere le sorti del matchANCONA, 24 novembre 2024 – I primi squilli sono di Martiniello dopo 5’ giocati, murato dall’ex Gelonese.Al 10’ la bella combinazione Bugari /Amadori davanti la porta viene neutralizzata dal guardalinea in netto fuorigioco. Al 21’prova ad alzare il proprio baricentro con i locali che si chiudono a respingere una delle poche iniziative ospiti, per una prima fase senza particolari sussulti da ambo le compagini.registra una manovra piuttosto macchinosa. Al 23’ altro squillo biancorosso: Sare fa un bel recupero palla, passa per Pecci e infine a prendere l’iniziativa è ancora il numero 9 campano che tenta di nuovo il tiro ma la palla finisce di poco al lato sinistro per riprovarci subito dopo, ma ancora l’azione è troppo masticata mancando della giusta aggressività, e viene respinto in calcio d’angolo.