Sci alpino Coppa del Mondo maschile 2024 2025 | classifica generale aggiornata dopo slalom Gurgl

Leggi su Sportface.it

Ladelladeldi scilospeciale didi domenica 24 novembre. Il francese Clement Noel, vincitore tra i pali stretti in Austria bissando il successo di Levi, raggiunge al primo posto il norvegese Henrik Kristoffersen, sesto nellodi. Terza posizione per un altro norvegese, Alexander Steen Olsen, davanti al connazionale Atle Lie McGrath, secondo nella gara odierna. Alex Vinatzer rimane in top-10, mentre conquistano i primi punti anche gli azzurri Tobias Kastlunger e Stefano Gross.RISULTATI SECONDA MANCHEDEL: TUTTE LE TAPPE E LE GARE1. Clement Noel(FRA) 2001. Henrik Kristoffersen (NOR) 2003. Alexander Steen Olsen (NOR) 1484.