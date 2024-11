Bergamonews.it - Parco del Serio, gli alunni mettono a dimora decine di alberi

Settimane intense per ilregionale delche nei giorni ha ospitato le iniziative di alcune scuole: i bambini dell’infanzia e della primaria di Ricengo (IC “Falcone e Borsellino” di Offanengo) con l’aiuto delle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) e dei Carabinieri Forestali hanno messo atra aceri campestri e ciliegi selvatici, nei giardini scolastici e in aree pubbliche messe a disposizione dal comune guidato dal sindaco Feruccio Romanenghi.Analoga attività da parte dei bambini infanzia e primaria di Casale Cremasco Vidolasco (IC “Primo Levi” di Sergnano), che hanno messo auna nuova quercia nel bosco del centro“Salice bianco”, sempre in territorio di Casale Cremasco, alla presenza del sindaco Antonio Grassi.A Cologno alinvece, i bambini delle classi della scuola dell’infanzia (IC “Abate Giuseppe Bravi”), supportati dalle GEV e dai volontari di Legambiente, nell’ambito del progetto ClimaPAC (Parchi, Agricoltori, Comuni per costruire comunità clima resilienti dalall’Oglio) hanno messo anel giardino scolastico 12 arbusti (cornioli, lantane e palle di neve).