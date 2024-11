.com - Pallamano A Gold / Camerano torna alla vittoria: 28-20 al Secchia Rubiera

I ragazzi di Rui Carvalho riscattano subito la sconfitta contro Chiaravalle e battono la squadra ultima in classifica, 24 novembre 2024 – Lavince lo scontro salvezza contro ilnella 12^ giornata di Serie Adi. I gialloblù, al termine di un “tour de force” di 7 giorni, superano per 28-20 gli emiliani, cogliendo un prezioso successo per il morale e la classifica al termine di un match ben interpretato dai ragazzi di coach Rui Carvalho.La partita Primo tempo molto equilibrato tra le due squadre, con un continuo botta e risposta tra le due compagini:riesce ad allungare ma non va oltre i due gol di scarto con gli ospiti che riescono sempre a rimanere in scia. Nel finale di frazione di gialloblù e vanno sul 13-9 con cui si va al riposo lungo.