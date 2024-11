Napolipiu.com - Napoli-Roma 1-0: Il Maradona, Pino e la vetta: la notte perfetta di Conte e Lukaku

Leggi su Napolipiu.com

Gli azzurri dominano lae tornano primi. Una serata che va oltre il calcio, tra emozioni e ricordi nel tempio di Diego.Ilritrova ladella classifica in una serata che resterà nella storia non solo per il calcio giocato. Gli azzurri di Antoniohanno imposto il loro gioco allacon un possesso palla asfissiante (76% nel primo tempo), cercando con pazienza il varco giusto in una difesa ben organizzata da Ranieri.La prima frazione ha visto gli azzurri padroni del campo ma poco incisivi sotto porta: Kvaratskhelia, prima di uscire contrariato nella ripresa, spreca di testa un’occasione ghiotta, mentre Politano e McTominay sfiorano il vantaggio con conclusioni che fanno sussultare il.La svolta arriva nella ripresa, quando Di Lorenzo trova lo spazio per beffare Angelino sulla destra.