Marchigiani dell’anno 12 premiati | tra loro anche la tennista Elisabetta Cocciaretto

"Le persone che sono state premiate porteranno un grande onore sulle spalle: quello di essere ambasciatori delle Marche in Italia e nel mondo". Sono le parole dette da Paola Michelacci, proprietaria del Grand Hotel Michelacci a Gabicce, in onore della serata di gala organizzata per il 33° Premio Nazionale "" intitolato a Beniamino Gigli. Venerdì sera, infatti, sono stati undici i, tutti provenienti da settori diversi, che hanno avuto l’onore di ricevere questo premio, istituito da Giorgio Sartini, presidente dell’Accademia di Scienze e Cultura Marchigiana. La serata, aperta con l’Inno d’Italia cantato magistralmente dal tenore Augusto Celsi, ha visto salire sul palco: il senatore Guido Castelli, ex sindaco di Ascoli Piceno e commissario straordinario di Governo alla ricostruzione dei territori nei comuni terremotati del 2016; Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche; Giovanna Mulazzani, architetto pesarese che ha prodotto opere per la riqualifica del colle San Bartolo; Paolo Notari, giornalista e conduttore televisivo della Rai e di molti programmi di cultura; Silvana Canestrari, professoressa e presidente della Fondazione Isabella Marchini presso la Facoltà di Economia e Commercio di Urbino; Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d’Oro e Commendatore dell’Ordine "Al merito della Repubblica Italiana"; Enzo Giancamilli, ex atleta ed ex arbitro internazionale della Federazione Pugilistica Italiana; Mirko Bilò, consigliere regionale e per tanto tempo dirigente di polizia; Rossana Berardi, professoressa ordinaria di Oncologia e direttrice della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica all’Università Politecnica delle Marche; Lino Secchi, grande ciclista e presidente del comitato regionale Marche Federazione Ciclistica Italiana (FCI); Raimondo Porcelli, comandante dell’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Gabicce Mare, che nel 2022 salvò un 93enne che stava per affogare.